Stad stelt voetbalveld Ter Linde vrij toegankelijk voor het publiek: “Er was veel vraag van mensen die vrijblijvend een balletje willen trappen”

KRUISEKE Alle klasloka­len in oude gebouwen De Graankor­rel staan op punt: “Felle donkere kleuren maakten plaats voor rustgevend wit”

De vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke heeft een nieuwe fase van de lopende renovatie achter de rug. De dorpsschool is de afgelopen jaren qua investeringen steeds in beweging geweest. “Alle lokalen in het oude gebouw staan nu op punt”, zegt coördinerend directeur Christophe Verleene. Ter kennismaking was er voor de ouders een open klasdag.

31 augustus