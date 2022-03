Stad stelt iedereen gerust: “De materniteit in AZ Delta blijft”

Twee jaar geleden waren inderdaad berichten dat verschillende kleinere materniteiten met minder dan 557 geboortes per jaar, zouden moeten sluiten. Dat kwam na een onderzoek van het Federaal kenniscentrum. De materniteit in Menen zit daar telkens net onder, vorig jaar telden ze 512 geboortes. “Maar met onderzoek is eigenlijk niks gebeurd en ondertussen hebben we een andere minister”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit). “Op sociale media zagen we de jongste tijd opnieuw berichten verschijnen van mensen die beweren dat de materniteit zou sluiten. Veel Menenaars vreesden dat ze niet zouden kunnen bevallen in AZ Delta. We hebben nogmaals ons licht opgestoken en niets wijst erop dat de materniteit zal sluiten. De materniteit in het AZ Delta in Menen blijft ook de komende jaren, we kunnen iedereen geruststellen.”