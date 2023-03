Stad plaatst 18 nieuwe vuilnisbakken aan bushaltes

“We stelden vast dat vuilnisbakken aan bushaltes langs invalswegen kwetsbare plekken zijn voor sluikstorters”, zegt schepen van netheid Patrick Roose (Vooruit). “De sluikstorters parkeren zich aan een bushalte en deponeren dan hun huishoudelijk afval in de publieke vuilnisbakken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling want deze vuilnisbakken dienen enkel om te voorkomen dat restafval van voeding moet meegenomen worden op de bus, niet voor huishoudelijk afval.” Daarom investeert de stad nu samen met De Lijn in 18 nieuwe vuilnisbakken aan bushaltes. “Bij het nieuwe vuilnisbakmodel van De Lijn is het heel moeilijk om nog je eigen restafval te deponeren in de vuilnisbak. We zetten bovendien ook twee bijkomende mobiele camera’s in die een extra oogje in het zeil zullen houden in de omgeving van bushaltes. Hiermee willen we de pakkans van sluikstorters vergroten.” Het gaat om een investering van net geen 15.000 euro waarvan 75 procent gesubsidieerd wordt.