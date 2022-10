Stad organiseert inleefweek rond armoede: Probeer een week rond te komen met 60 euro

MenenDe stad Menen daagt haar inwoners uit om te proberen om één week te leven met een budget van amper 60 euro. En dat naar aanleiding van de Dag tegen Armoede op 17 oktober. “Op die manier willen we mensen laten voelen hoe het is om te leven in armoede”, vertelt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit) die zelf ook meedoet.

Met de energiecrisis raken ook in Menen meer en meer gezinnen in moeilijkheden. Maar hoe is het nu eigenlijk echt om in armoede te moeten leven? Naar aanleiding van de Dag tegen Armoede op 17 oktober daagt de stad haar inwoners uit om deel te nemen aan een inleefweek. “Via de applicatie van het CAW kan je de hele week invullen wat je koopt, de uitdaging is om niet over je budget te gaan”, vertelt schepen Angelique Declercq. “De uitdaging is een budget van 60 euro voor een volwassene, 100 euro voor twee volwassenen en nog eens 20 euro per kind. Op die manier kan je één week echt eens voelen hoe het is om met zo’n budget te moeten rondkomen.”

Quote Ik denk dat zoiets voor iedereen nuttig kan zijn, al is het maar dat je eens langer stilstaat bij je dagelijkse uitgaven Angelique Declercq, Schepen van Sociale Zaken

Volledig scherm Schepen Angelique Declercq © Maxime Petit

“Zelf doe ik ook mee met mijn man. Ik ga af en toe snel rap iets halen om te eten omdat er weinig tijd is, in plaats van zelf iets klaar te maken. Dat is geld dat met een zo’n budget snel een groot verschil maakt. Ik denk dat het voor iedereen wel nuttig kan zijn om dit eens te proberen om op bepaalde vlakken andere beslissingen te nemen. Want arm zijn, wat is dat? Dat is niet alleen weinig geld hebben hebben. Wanneer vrienden je uitnodigen om mee op café te gaan, dan lukt dat niet met een budget van 60 euro euro en geleidelijk aan zal je niet meer mee gevraagd worden en wordt je uiteindelijk uitgesloten.”

Volledig scherm Dorian Parmentier van Bistro Dhôme zal de hele week tips geven om gezonde maar toch goedkope gerechten klaar te maken © Maxime Petit

Tips

Via sociale media en per mail zal de stad Menen aan deelnemers ook tips doorsturen. Zo engageert chef-kok Dorian Parmentier van Bistro Dhôme tips om goedkope maar toch gezonde gerechten te bereiden. De inleefweek gaat door van 10 tot 16 oktober. “Eén week is erg kort natuurlijk, maar we hopen dat het solidariteit kan opwekken”, besluit de schepen. Op 17 oktober volgt dan nog een thema-avond in CC De Steiger. Er wordt soep klaargemaakt, er is muziek van een gelegenheidskoor en er is een panelgesprek met straathoekwerkpionier Joost Bonte. Wie wil deelnemen aan de inleefweek kan zich inschrijven via deze link.

