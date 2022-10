Stad en politie samen op stap in strijd tegen inbraken en diefstallen tijdens BeSafe@Home: “Wijzen op belang van een veilige voordeur.”

Een week lang proberen ze in Menen en haar deelgemeenten inwoners te sensibiliseren en te waarschuwen voor inbraakgevoelige situaties. Zo worden de zwakke plekken van een voordeur aangekaart en worden tips gegeven over de maatregelen die kunnen genomen worden. “Er wordt onder andere gekeken of er een rozet aanwezig is om het cilinderslot te beschermen”, weet Eddy Lust. “Ook worden er eenvoudige tips meegegeven om het veiligheidsgevoel van de mensen te verhogen. We willen er tijdens deze week ook de aandacht op vestigen dat de diefstalpreventieadviseur voor de inwoners klaar staat. Hij komt langs voor een objectief en volledig vrijblijvend advies op maat van de woning.”