Stad deelt 350 fietslichtjes uit aan schoolgaande jeugd: “Elk ongeval is er één te veel”

De 350 fietslichtjes werden uitgedeeld in het kader van ‘Verplicht Verlicht’. “Fietsers moeten in het donker vanop 200 meter zichtbaar zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit). “Vooraan moet dat een geel of wit lichtje zijn, achteraan rood.” Om de actie Verplicht Verlicht extra kracht bij te zetten deelde de stad samen met de politie dinsdagmorgen 350 fietslichtjes uit. “Het belang van fietsverlichting kan niet genoeg benadrukt worden. Elk ongeval is er één te veel en we streven naar zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers.” Nog tot half november zet de stad vol in op preventie. “Daarna zal wie niet in orde is, op de bon gaan”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Controleer dus de batterijen van je fietsverlichting op tijd. Want niets maakt je meer zichtbaar in het donker als een goed werkend fietslicht.”