Sportgroep Vaste Vuist viert honderdjarig bestaan met feestweekend

LauweSportgroep de Vaste Vuist in Lauwe bestaat dit jaar 100 jaar. Een verjaardag die ze eigenlijk vorig jaar hadden willen vieren. “Maar we zitten nog altijd in het honderdste jaar”, zegt voorzitter Dries Defossez. De verjaardag wordt in en aan de sporthal drie dagen lang gevierd met onder andere Average Rob en DJ Sven Ornelis.

“De viering had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, maar door corona ging dat niet”, vertellen voorzitter Dries Defossez en bestuurder Bart Bossuyt. “Maar we zitten nog altijd in het sportjaar 2021 - 2022 en dus nog altijd in het honderdste jaar.” De sportgroep laat hun honderdste verjaardag niet zomaar voorbijgaan. Drie dagen lang is er in en rond de sporthal in Lauwe vanalles te beleven. “Behalve het gymgala en de ballonvaarten is alles gratis en iedereen uiteraard van harte welkom.”

Volledig scherm Robert Van Impe (aka Average Rob) verzorgt vrijdagavond de sfeer in samenwerking met 'Omdat het kan soundsystem' © VTM

Feest en sport

Het feestweekend start op vrijdagavond om 19 uur met een optreden van de Ketnetband. Om 22 uur staan Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob op het programma en DJ Sven Ornelis sluit de dag af. Zaterdag staan verschillende tornooien op het programma zoals een KUBB-tornooi, een volleybal- voetbal- basketbal- en petanquetornooi. “Er is ook een kinderdorp en survival-parcours en vanaf 16.30 uur gaat het gymgala van start.” Ook zondag is er vanaf 7 uur ‘s morgens tot 18.30 uur vanalles te doen met over de middag barbecue op z’n Lauws.

Volledig scherm Feestweekend 100-jarig bestaan Sportgroep de Vaste Vuist © Alexander Haezebrouck

Brokje geschiedenis

Sportgroep de Vaste Vuist ontstond in januari 1922 vanuit de vorige turnclub de Leiezonen. Camiel Vandeplassche, later burgemeester van Lauwe, was de eerste voorzitter. Sinds 1926 sloot de club zich aan bij de turnbond en doet sindsdien mee aan wedstrijden. De club verhuisde verschillende keren van locatie tot in 1974 de gemeentelijke sporthal werd gebouwd. Vanaf 1977 werd Jazzdans opgericht en turnen voor 50-plussers. In 1992 werd het 70-jarig bestaan van de club gevierd met de ‘Hallefeesten’, vijf jaar later werd dat nog eens herhaald. In 2009 kon de Vaste Vuist starten met een topsportschool voor talentvolle gymnasten in samenwerking met GBS Lauwe. Op vandaag telt Sportgroep de Vaste Vuist 2.245 leden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.