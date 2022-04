Sportgroep Vaste Vuist viert 100-jarig bestaan

De Sportgroep Vaste Vuist vierde zaterdag hun 100-jarige bestaan. Ze vierden dat met een academische zitting en een fototentoonstelling die in goede banen werd geleid door Jeremy Vandoorne. Ook burgemeester Eddy Lust was aanwezig om de honderdste verjaardag mee te vieren. Daarna was er nog een walking dinner.