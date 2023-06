Sportcampus Ter Linde wordt één week omgetoverd tot circus- en acrobatendorp

Filmreeks toont innovaties met vlas in biogeba­seer­de economie

Vlas zit in de lift in Vlaanderen, door de groeiende vraag naar hernieuwbare grondstoffen. Zo zijn er interessante toepassingen in de bouw, de chemie en de landbouw. Om dit potentieel beter bekend te maken, lanceren het museum Texture en B2BE Facilitator een reeks van vier filmpjes.