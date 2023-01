Spoedkeizersnede op Nieuwjaar redt premature wonderbaby Djulia: “Hoorden hartje niet meer kloppen, we waren haar bijna kwijt”

Djulia Macrez meet 44 centimeter en weegt amper 2 kilogram. Een vechtertje is ze nu al, want het scheelde geen haar of de baby had 2023 niet gehaald. “Ik was oudejaar met familie aan het vieren, toen ik rond 23.30 uur dacht dat ik moest plassen, maar in de plaats veel bloed verloor. Is wist meteen dat er iets niet pluis was, ik was helemaal in paniek”, vertelt de kersverse mama Patricia Macrez (34) uit Komen. “Mijn moeder bracht me meteen naar het ziekenhuis AZ Delta, waar ze het hartje van de baby niet meer hoorden kloppen.”