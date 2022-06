Spaarpotdief slaat toe in handelszaken: “We sparen voor het goede doel en dan loopt die kerel er zomaar mee weg”

MenenDe politie voert een onderzoek naar een spaarpotdief die de voorbije maanden al verschillende keren heeft toegeslagen in handelszaken in Menen. Maandag was dat het geval in bakkerij Barlis langs de Ieperstraat, vorige week bij Snack & ’n Beete, vlakbij de Markt. “Een geluk dat we dit keer onze spaarpot hadden vastgekleefd, of hij was er weer mee weg”, zegt bakkerin Liselotte Dewitte.

Eerder dit jaar, op 17 januari. Liselotte Dewitte, die met haar echtgenoot Bart Vansteenkiste langs de Ieperstraat in Menen bakkerij Barlis runt, is achteraan in de zaak bezig als ze de winkelbel hoort. “Ik ga naar voren maar als ik de winkelruimte binnenkom. Daar staat een jongeman die zichtbaar iets vastgeklemd hield onder zijn bovenkleding. Het volgende moment loopt hij snel de winkel uit en verdwijnt hij uit het zicht”, vertelt de vrouw.

Diefstal geregistreerd

In de bakkerij hangt een bewakingscamera. Die registreerde hoe een jongeman, toen nog met mondmasker omwille van corona, buiten eerst monsterde of er iemand in de winkel was, dan binnenstapte en resoluut één van de twee spaarpotten meegriste. We waren verontwaardigd. Wie doet nu zoiets, vroegen we ons af. Geld stelen, dat voor het goede doel is bestemd.” Het koppel deed aangifte bij de politie. “Men doet moeite voor ons, maar tot dusver heeft het nog niks opgeleverd.”

Meteen herkend

Groot was de verbazing van Liselotte toen ze maandag opnieuw met dezelfde dief werd geconfronteerd. “Om iets voor 17 uur, net als de vorige keer”, vertelt ze. “Ik was in de woonkamer bezig met het doorgeven van een bestelling op mijn computer in de living toen plots de bel ging. Ik kijk op de bewakingscamera en herkende ‘m meteen. Dit keer had hij geen mondmasker aan. Maar hij liep wel direct naar de spaarpot en probeerde die te stelen. Maar dat mislukte. Na de eerste diefstal hebben we onze resterende spaarpot, waarmee mensen KSA Grenswake Menen kunnen steunen, immers vastgekleefd met tape.”

Volledig scherm De spaarpotdief dacht maandag te kunnen toeslaan bij bakkerij Barlis, langs de Ieperstraat in Menen, maar hij kwam van een kale reis thuis. De spaarpot bleek vastgekleefd aan de toonbank, een maatregel die het bakkersechtpaar nam na een eerdere diefstal in januari. © Hans Verbeke

Dader ontkent

Liselotte repte zich naar de winkelruimte. “De man in kwestie stond me gewoon op te wachten, allicht was hij verrast dat de spaarpot vast hing aan de toonbank. “Hij zei dat hij een brood wilde kopen maar ik onderbrak hem.” Liselotte beet de man toe dat hij van hun spaarpot moest blijven. “Je hebt de vorige ook al gestolen, we hebben daar camerabeelden van”, klonk het. De man ontkende de diefstal en maakte zich uit de voeten. Zonder het brood dat hij naar eigen zeggen wilde kopen.” Weer deed Liselotte aangifte bij de politie. En dezelfde dag nog, moest de bakkersvrouw vaststellen dat ook een andere zelfstandige in Menen het slachtoffer werd van een spaarpotdief. “Al betwijfel ik persoonlijk of het om dezelfde man gaat”, zegt ze.

Foto opgehangen

Arie Mailliard, zaakvoerder van Snack & ’n Beete, in de Rijselstraat vlakbij de Markt in Menen, is formeel. “Diezelfde kerel stapte op woensdag 8 juni, vorige week dus, bij ons binnen”, vertelt hij. “Er zaten toen enkele mensen in onze verbruikszaal. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe hij aan de kassa gaat staan, even rondkijkt en er vervolgens vandoor gaat met een spaarpot die op onze toonbank staat. Een echte superheld, noem ik hem sarcastisch.”

200 euro

Mailliard heeft intussen een nieuwe spaarpot geplaatst en een foto opgehangen van de dief. De man looft ook een beloning uit van 200 euro voor wie de identiteit van de dader kan achterhalen en aan de politie bezorgen. “Het is in het belang van alle handelaars dat die kerel gesnapt wordt”, besluit Mailliard. “En ja, die 200 euro is veel meer dan het bedrag dat in de gestolen spaarpot stak. Maar het gaat mij om het principe. Er zijn ergere dingen in de wereld dan dat, maar ook zo’n kleine diefstal valt niet te tolereren.”

Volledig scherm Arie Mailliard van Snack & 'n Beete, vlakbij de Markt in Menen, plaatste intussen een nieuwe spaarpot op zijn toonbank, met een niet mis te verstane boodschap die verwijst naar de diefstal van vorige week. © RV

