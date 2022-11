Serge Berten postuum gehuldigd als ereburger op 26 november

De vraag om Serge Berten te benoemen tot ereburger van de stad Menen kwam van de Wereldraad. Daar was meteen veel animo voor, tot een probleem opdook. Volgens het reglement kan een ereburgerschap alleen persoonlijk gegeven worden. Bij Berten is dat uiteraard niet mogelijk. Pijnlijk, want aan de familie was al verteld dat het ereburgerschap er zou komen. Groen en CD&V opperden om het reglement aan te passen, daar ging het stadsbestuur uiteindelijk op in.

Serge Berten werd op 13 juli 1952 geboren in Menen. Na zijn studies maatschappelijk werk vertrok hij in 1975 naar Guatemala. Daar deed hij zijn seminariestage in de katholieke congregatie missionarissen om scheutist te worden. In september 1981 verbond hij zich definitief met de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. In Guatemala was op dat moment een burgeroorlog bezig. Serge koos de kant van de arme boeren die zich verzetten tegen de landeigenaars. Zo probeerde hij mensen bewust te maken van de mensonwaardige toestanden op de plantages en de uitbuiting van de arme boeren- en indianenbevolking. Op 19 januari 1982 werd Berten samen met twee anderen door het leger ontvoerd. Vermoedelijk werd hij nadien vermoord, want hij bleef vermist. “Vanuit zijn idealen en een sterk geloof in rechtvaardigheid koos hij partij voor de onderdrukten en gaf hij Menen internationale uitstraling”, klinkt het.”Hij verdient dit postuum ereburgerschap.” Dat ereburgerschap zal op zaterdag 26 november postuum gegeven worden in CC De Steiger om 16 uur. Eerder werden ook al Jozef Deleu, Willy Spillebeen, Willem Vermandere, Frederik van Lierde, Hein Vanhaezebrouck en Johan Tahon uitgeroepen tot ereburger van Menen.