Serge (58) krijgt 54.000 euro schadevergoeding, 4 jaar na de vechtpartij waarbij hij oog verloor: “Mijn leven is helemaal verwoest”

Kortrijk/Ieper Studenten geven De Gouden Aap nieuw leven: “Pintjes aan 2 euro, we worden het goedkoop­ste café in hartje Kortrijk”

18:24 Drie student-ondernemers slaan de handen in elkaar om De Gouden Aap na anderhalf jaar leegstand een nieuw leven te geven. “Corona versnelde onze beslissing. We hadden de voorbije maanden meer tijd om ons plan voor te bereiden”, zeggen Chilaany Plamont (20) uit Ieper en Xander Beeckman (21) en Charle Brys (21) uit Kortrijk. “Je krijgt hier vanaf mei een pils van Bockor aan 2 euro. Waar kan dat nog in het centrum van Kortrijk? We worden het goedkoopste café.”