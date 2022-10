Scott Casier (18) wint eerste Belfortprijs met energieopwekkende tegel

Scott Casier maakte de energieopwekkende tegel samen met Tuur Durnez en Bert Lernout in hun laatste jaar aan het VTI in Menen. “Omdat we in deze tijdens meer dan ooit op zoek zijn naar alternatieven om energie op te wekken, wilden we op zoek naar naar een manier om energie op te wekken aan de hand van een alledaagse bezigheid”, vertelt Scott. “En dan is wandelen natuurlijk iets dat we allemaal elke dag doen. Op die manier zijn we op het idee gekomen van de energieopwekkende tegel. In de tegel zitten kristallen die, wanneer je er op stapt, gaan buigen. Op dat moment wordt er energie opgewekt. Aan de hand van een ledstrip die dan gaat oplichten kunnen we ook effectief tonen dat het werkt. Het klinkt misschien eenvoudig, maar het mechanisme dat er achter schuilt was een hele uitdaging.” Scott en zijn team winnen nu dus de eerste Belfortprijs, daar is een geldprijs van 800 euro mee gemoeid van de stad Menen.