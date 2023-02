Schrijver Bart Van Loo komt naar CC De Steiger

Zijn boek ‘De Bourgondiërs’ werd maar liefst 270.000 keer verkocht en was dus een voltreffer van formaat. Daarnaast volgden ook nog lyrische recensies en ook de podcast van één van de best beluisterde podcasts uit de Lage Landen. Bart Van Loo is niet alleen een uitstekend schrijver, maar ook een meesterverteller. Het boek verschijnt ook in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Chinees en het Koreaans. Nu volgt er dus nog een uniek verteltheater. Waar komen we vandaan? Om die vraag te beantwoorden doorkruist Bart Van Loo de middeleeuwen. Hij neemt ons op sleeptouw langs brandstapels en banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede. Een historische rollercoaster die eindigt bij het ontstaan van de Lage Landen. De lezing is ondertussen volledig uitverkocht.