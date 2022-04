Schoonheidsspecialiste voor rechter na fout bij verwijderen van tatoeage

In april wilde een man bij haar een grote tribaltatoeage laten verwijderen. Ze deed dat in verschillende fases, maar het genezingsproces verliep niet zoals het hoorde. “Er waren roodkleurige zwellingen en de man kreeg een trekkerig gevoel op de huid”, zei het Openbaar Ministerie. “Ook een antibioticakuur hielp niet.” Ook bij een vrouw was het verwijderen van een tatoeage mislukt, waardoor ze littekens opliep. De vrouw, die schoonheidsspecialiste is in bijberoep, volgde voor het verwijderen van tatoeages een opleiding van drie uur in Nederland. Daar kocht ze ook de ‘magic pen’ waarmee werd gewerkt voor 6.000 euro. Alleen werkte de pen niet naar behoren. Ondertussen heeft de vrouw een financieel akkoord met de slachtoffers, maar ze riskeert nog eens een boete van 400 euro. Vonnis op 11 mei.