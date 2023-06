Scholier (13) incasseert rake trappen door leeftijdsgenoten: “Dit kan absoluut niet door de beugel”

De beelden, donderdagavond gemaakt en via sociale media verspreid door kennissen van de dader, laten niets aan de verbeelding over. Ze tonen hoe een jongeman, gekleed in een voetbaltruitje met rugnummer 7, haastig naar een tiener toe stapt die in een hoekje van de Sint-Jozefskerk de gevolgen van het zinloos geweld zo veel mogelijk probeert te beperken. Het slachtoffer krimpt ineen wanneer hij rake klappen krijgt. Daarna wordt hij ook nog geschopt. De 13-jarige jongen ontsnapt aan nog meer zinloos geweld als een meisje zich over hem ontfermt. Het is niet duidelijk in hoeverre de aangevallen tiener gewond is geraakt en of hij na de opnames nog klappen heeft gekregen.