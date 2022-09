Schippersweekend pakt uit met topaffiche: “Budget voor artiesten is dit jaar verdubbeld”

“We kenden de afgelopen jaren telkens goede edities en zijn jaar na jaar gegroeid”, vertelt Jaron Dewitte van Schippersweekend. “We legden al die jaren ook een spaarpot aan om te kunnen schakelen mocht er eens een editie in het water vallen. Maar die pot dikte verder aan en het zou zonde zijn om het geld eens niet te gebruiken. En dus hebben we besloten om te investeren in kwaliteit. Dat wil zeggen meer budget voor een betere line-up. Maar ook op het terrein zelf meer kwaliteit. Zo zal de grote tent dit jaar niet alleen nog groter zijn, ook de visuals, lichten en noem maar op krijgen een upgrade. Zo zal er ook in de tent een wauw gevoel zijn, net zoals op het podium. Ook het aantal foodtrucks neemt toe zodat er meer keuze is en ook de wachtrijen minder lang zijn. We zetten ook extra in op beleving met onder andere een sneltap op het terrein, ook halve liters zullen te verkrijgen zijn.”

Meer festivalgangers

Niet alleen de kwaliteit neemt dit jaar toe, maar ook het aantal festivalgangers stijgt van maximum 2.500 per dag naar 3.000 per dag. “Dat komt omdat er een extra nooduitgang is gecreëerd waardoor we meer mensen mogen toelaten. We gaan er wel voor zorgen dat we iets onder die 3.000 blijven zodat we niet als sardienen in een blik zitten. Schippersweekend moet gezellig blijven.” Schippersweekend is ondertussen toe aan editie 37. “Ook na dit jaar willen we blijven groeien, maar op vlak van aantal festivalgangers zullen we dit jaar hier ons plafond bereiken. We zitten hier goed en hoeven niet meteen naar een andere locatie te zoeken. We hebben een goede relatie met de buurt. We willen in de toekomst vooral groeien op vlak van kwaliteit en niet op vlak van kwantiteit.”