Schippersweekend is schot in de roos: “Drie dagen kippenvel”

“Oh ja, waar is uw haar?” Flip Kowlier moest eventjes de wenkbrauwen fronsen toen hij de vraag kreeg van een jonge knul die hij het podium had opgeroepen op Schippersweekend in Lauwe. Prompt werd de knaap opnieuw naar de begane grond verwezen. Voor de rest deed Flip Kowlier, die daags voordien nog in het huwelijksbootje was gestapt met zijn lief Katrien Vanderlinden, wat hij moest doen: de bijna 3.000 toeschouwers een mooie zondagavond bezorgen. Afsluiten werd gedaan met Bonnes Muziekcarrousel, waarbij lokale muziekheld dj Nicolas Debonne samen met zijn kopersessie Lauwe nog in vuur en vlam zette. Een waardig einde voor een fijn festivalweekend.

Goede mix

Sneltap

Nog een verandering die dit jaar met succes werd doorgevoerd, was het optrekken van de capaciteit van 2.500 bezoekers naar 3.000. “Enkel op zondag waren er nog enkele tickets te koop aan de deur, voor de andere dagen was alles uitverkocht. Het is de grootste editie tot nu toe. Verder uitbreiden gaan we niet meer doen. Nu willen we vooral optimaliseren. Ook dit jaar deden we dat trouwens al. De tent is wat groter geworden, er was een extra foodtruck en we werkten voor het eerst met een sneltap. We slaagden erin alles mooier in te kleden, het nog gezelliger te maken dan vorig jaar. Ons succes is, denk ik, mede te danken aan het feit dat iedereen zich welkom voelt. Het is een volksfeest verankerd in Lauwe, een combinatie van fijne muziek en petanque, een muziekquiz en kip-aan-het-spit. Deze editie bewijst dat we de ideale combinatie handteren.” De organisatoren vreesden een beetje voor de aangekondigde regen. “We hadden onze voorzorgsmaatregelen genomen, maar dat bleek niet nodig. Integendeel, we hadden bijna parasols tekort om mensen in de schaduw te plaatsen”