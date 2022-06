Sandra Kim headliner op Wieltjesfeesten

“We behouden de succesformule van drie dagen volle bak Wieltjesfeesten”, vertelt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit). “Vrijdag is er opnieuw een modeshow met onze lokale handelaars op de Grote Markt. In het Brouwerspark is er ‘s morgens een kinderdisco, in de namiddag een coffee concert en ‘s avonds een openluchtbal met The Green Onions.” Het zwaartepunt van de Wieltjesfeesten blijft op zaterdag met de braderie, kunstmarkt, rommelmarkt en optredens op de Grote Markt. Met als headliner Sandra Kim die geen introductie meer nodig heeft. “Zondag gaat voor de tweede keer de Wieltjeskoers voor dorpelingen door, er is ook een petanquetornooi en waterrecreatie op de Oude Leiearm.”