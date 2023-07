Running Team Lauwe start lessenreeks ‘Joggen voor beginners’

Woon- en Zorgbe­drijf Wervik huldigt op zomerfeest trouw personeel met minimum 25 jaar trouwe dienst

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik organiseerde voor de eerste keer voor de medewerkers een zomerfeest. Deze nieuwigheid werd gekoppeld aan een andere primeur want voor de eerste keer werd het personeel gehuldigd met 25 jaar of meer actieve dienst. In totaal waren 27 personen aanwezig die van voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) een geschenk kregen.