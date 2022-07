Running Team Lauwe organiseert start to run

“Joggen is dé uithoudingssport bij uitstek en een uitstekende sport om aan je conditie en je gezondheid te werken”, klinkt het bij Running Team Lauwe. “Bovendien loop je in open lucht, is de sport goedkoop en kan je erop uit op gelijk welk moment van de dag. En als je het in groep doet, maak je ook nog eens nieuwe vrienden.” Aan voordelen geen gebrek dus. En dus wil het loopteam een start to run reeks starten voor beginners. De reeks start op donderdag 1 september om 18.30 uur. “Na tien weken is 5 kilometer joggen geen probleem meer.” De trainingen duren ongeveer een uur en gaan telkens door op dinsdag en donderdag om 18u30 en op zondag om 9 uur aan “De Villa”. Dit zijn de kleedkamers aan de oefenvelden van K.W.S. Lauwe die je kunt bereiken via Grote Molenstraat 114-116 te 8930 Lauwe.