Ruime zone 30 in Menen en Lauwe vanaf zondag: “Veiligheid gaat voor”

Ondanks de kritiek die vooral op sociale media afspeelt, houdt schepen van Mobiliteit Patrick Roose vast aan de invoering van de ruimere zones 30. “Er zijn alleen maar voordelen aan verbonden”, vertelt de schepen. “De kans op ongevallen is veel minder groot, en als er een ongeval is dan zijn de letsels veel minder zwaar. In ons beleidsplan stond veiligheid helemaal bovenaan de prioriteitenlijst, verkeersveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Je gezichtsveld is veel ruimer als je iets trager rijdt, en ook de stopafstand is veel minder groot. Wanneer je 50 kilometer per uur rijdt is de stopafstand 27 meter, bij 30 kilometer per uur is dat slechts 13 meter. Ook de geluidshinder voor omwonenden is een stuk minder. Ik ga helemaal niet akkoord als mensen zeggen dat ze veel tijd zullen verliezen door 30 kilometer per uur te rijden in plaats van 50. Integendeel, het zal net voor een vlottere doorstroming van het verkeer zorgen. We geven de zones 30 door aan de GPS-systemen. Daardoor zullen bestuurders die niet in de zone moeten zijn, automatisch omgeleid worden via een andere snellere route.” De afgelopen weken werden in alle drie de nieuwe zones 30 84 verkeersborden geplaatst die de zones aanduiden.