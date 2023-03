Rook in woning blijkt afkomstig van slecht functionerende pelletkachel

Bewonder tentoon­stel­ling Rafelen in museum Texture

Elf kunstenaars balanceren met de kartelschaar. Deze unieke rendez-vous met textiel en elkaar resulteert in de tentoonstelling Rafelen, tot 16 april te bezichtigen in Texture, museum van vlas en textiel. “We brengen zo op unieke wijze ‘werk en productiviteit’ in textiel tot leven”, vindt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). De groepsexpo kadert in het Memento Festival.