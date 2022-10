Reveil dit jaar niet alleen in Lauwe maar ook op begraafplaats in Menen

De bezinningsruimte in Lauwe zat vorig jaar helemaal vol voor het herdenkingsmoment Reveil. Dit jaar gaat er ook een concert van één uur door in de bezinningsruimte van de begraafplaats in Menen. Ben Hamers en Bo Decramer brengen op beide begraafplaatsen een uur lang een troostconcert met covers van onder andere Bob Dylan, Arno, Raymond Van Het Groenewoud, The Scene en Eric Clapton. Tussen de nummers door worden ook passende korte tekstjes en gedichten over afscheid, gemis en hoop voorgelezen.