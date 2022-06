Restotip: Foodsharing in kleinschalige gastrobar Vin Noble

menenSerge Verhaeghe (39) en Karen Vereecke (40) brengen sinds enkele maanden foodsharing in gastrobar Vin Noble in de Bruggestraat. We hebben hier en daar al gehoord dat de zaak een bezoekje waard is, en we nemen met veel plezier de proef op de som.

Vin Noble in Menen

Uitbaters Serge en Karen zijn echte wijnliefhebbers, op de kaart staan vooral wijnen van Franse wijndomeinen die ze zelf bezochten. Vin Noble staat daarom ook wel gekend als de ‘Vin et Faim’, de baseline van de zaak. Vooraan heb je een kleine ruimte waar je iets kan eten en drinken aan de toog, op zijn zuiders zeg maar. Daarachter heb je het restaurant, dat maar met een 14-tal plaatsen verrassend kleinschalig blijkt te zijn.

Vin Noble in Menen, een hapje: een champignon gevuld met Brillat-Savarin en krokant gebakken buikspek

Karen verwelkomt ons, we mogen zelf ons tafeltje uitkiezen. Ik start met een aperitief van het huis: Picori. Een drankje met witte wijn en Cointreau dat wat lijkt op picon maar niet zo bitter smaakt, belooft ze. Inderdaad, de Picori blijkt wel mijn ding te zijn. Mijn tafelgenote gaat voor de Hugo, een cocktail op basis van vlierbloesemsiroop, prosecco en limoen. Het is haar lievelingsdrankje, dus ze spreekt met kennis van zaken als ze beweert dat Hugo perfect is zoals hij moet zijn.

Vin Noble in Menen: de kaassoesjes

Terwijl we de menukaart bestuderen, krijgen we al een hapje: een champignon gevuld met Brillat-Savarin en krokant gebakken buikspek. Onze tafelgenoot en ik zijn het er bij het hapje al meteen over eens: dat belooft voor de rest van de avond.

Vin Noble in Menen: de hit van de avond, de Tortita's.

We gaan voor de aanraders van Karen en starten met enkele kaassoesjes. Die zien er op het eerste zicht wat droog en eentonig uit, maar die zijn verrassend vochtig nog vanbinnen. Ze hebben een heel milde smaak ook, we werken ze vlotjes naar binnen. Daarna gaan we voor de ‘Tortita’s’, een soort van deegschelpjes met gamba, aïoli en pijpajuin. Dat blijken kleine feestjes in de mond te zijn, wat mij betreft is dit de hit van de avond.

Vin Noble in Menen

Bij het concept foodsharing bestel je de hele avond bordjes, tot je genoeg hebt. Na onze twee startgerechtjes kiezen we voor ‘La belle fricandelle’, huisgemaakte frikandellen op basis van gemengd gehakt en kipfilet. ‘Niet te vergelijken met snackfrikandellen en echt een aanrader’, geeft Karen mee. Inderdaad, de frikandellen van het huis zijn niet te vergelijken met hun diepvriesvriendjes, en hebben eerder iets mee van een hele sappige witte pens.

Vin Noble in Menen. Tagliata van Simmental met tartaar en groene asperges

Daarnaast kiezen we ook nog Tagliata van Simmental met tartaar en groene asperges, lekker saignant gebakken stukjes rundsvlees. Om af te sluiten gaan we voor ‘La tarte de mon chou’, kaastaart die atypisch wordt geserveerd in hapjes. Ook elk hapje daarvan is lekker en fijn.

Vin Noble in Menen. Om af te sluiten gaan we voor 'La tarte de mon chou', kaastaart die atypisch wordt geserveerd in hapjes.

Conclusie: dankzij het foodsharingconcept hebben we veel verschillende dingen kunnen proeven vanavond, iets wat minder evident is bij een traditioneel voor-, hoofd en nagerecht. De gerechtjes waren ook stuk voor stuk dik in orde. Wij komen hier zeker en vast nog terug.

Vin Noble in Menen

Praktisch:

Vin Noble, Bruggestraat 237 in Menen

0474/30.19.00

https://www.vin-noble.be/

Open op donderdag vanaf 18u, en op vrijdag en zaterdag vanaf 16u.

Prijzen:

Tortita: 12 euro

Les Chou Chou kaassoesjes: 10 euro

Frikandel: 15 euro

Tagliata: 22 euro

Kaastaart: 11 euro

