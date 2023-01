Repair Café in CC De Steiger

Beschik je over klein elektro, een computer, fiets of kledij waar een klein gebrek aan is? Dan kan je dat op 21 januari naar het Repair Café brengen in CC De Steiger om het gratis te laten herstellen. Naast het repair café met koffie en taart kan je deelnemen aan enkele workshops. Zo kan je zelf je T-shirts en koffietassen bedrukken en is er een workshop knutselen met afval. Verder kan je genieten van de animatie van De Speelkoffer en bij de dienst Preventie van de stad Menen is het mogelijk om je materiaal en fiets te labelen. De afvalcoach van Mirom Menen geeft je ook allerlei nuttige sorteertips voor afval. Tenslotte zamelt De Kringloopwinkel van 14 tot 17 uur kleine herbruikbare goederen zoals boeken, cd’s speelgoed, huisraad, hobbymateriaal in aan de ingang van CC De Steiger. Het Repair Café gaat door vanaf 14 uur tot 18 uur en is een samenwerking tussen Mirom Menen en RecupHub, het initiatief voor levensduurverlenging van goederen van de Kringloopwinkel.