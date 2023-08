Lezersbijdrage Finaliste van Miss Grace Benelux Sjoukje (19) zamelt 1.000 euro in voor Think Pink

Sjoukje Allegaert (19) uit Wevelgem, finaliste van Miss Grace Benelux ‘23, zamelde 1.070 euro in voor Think Pink met een Charity Run op dinsdag 25 juli in de Cocoon in Deerlijk.