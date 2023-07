En of Moorsele nood had aan ‘eigen’ bankauto­maat: 47.350 euro afgehaald in drie dagen tijd

De nieuwe bankautomaat in Moorsele blijkt een succes. In drie dagen tijd werd al 47.350 euro cash afgehaald. In september vorig jaar verdween de laatste bankautomaat uit het dorp met ongeveer 6.000 inwoners. De gemeente plaatste als eerste in ons land zelf een automaat in samenwerking met een privépartner. “Dit toont aan hoe noodzakelijk deze automaat is”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V).