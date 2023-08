Met een scooter op gastronomi­sche wijnsafari: “Genieten van topwijnen en een driegangen­lunch”

Het is eens wat anders: bij mooi weer op een scooter deelnemen aan De Gastronomische Wijnsafari in de eigen regio. Drie ondernemers bundelen de krachten en bieden een dagvullend programma aan. “We zorgen voor een unieke en smaakvolle ervaring”, klinkt het. “We brengen een stukje Toscane in West-Vlaanderen.”