Frank (67) niet te spreken over ‘toiletbe­zoek op afspraak’ aan station in Kortrijk: “Moest noodgedwon­gen naar hotel spurten”

Echt openbaar is het toilet in het station niet meer. Enkel ’s ochtends vroeg en in de late namiddag is het nog open, tot ongenoegen van reizigers. “Ik kan mijn stoelgang moeilijk met een timer regelen”, zegt Frank Vierstraete (67). Maar de NMBS heeft zo zijn redenen.