Radiostudio in stadhuis voor Warmste Week is klaar voor opname

Kortrijk Vlaams Belang hekelt Russischta­li­ge affiches, stad Kortrijk sust: “Ging over activiteit voor Oekraïners, ze kunnen nog geen Nederlands”

Vlaams Belang windt zich op over Russischtalige affiches in wijk De Lange Munte in Kortrijk, voor een activiteit in OC De Lange Munte. “Religieuze en semi-religieuze activiteiten horen daar niet thuis”, vindt fractieleider Wouter Vermeersch. “We hebben steeds goede ervaringen met de betrokken organisator. Zo houden ze komend weekend een kerstfeest in OC De Lange Munte”, reageert schepen van Ontmoetingscentra Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

11:53