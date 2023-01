Project Hogeschool Vives helpt OKAN-leerlingen: “Ze hebben ze nood aan fietslessen”

Wervik Guido Deput (88), schilder van de ‘Wervikse koetenan­che’, is overleden

In het AZ Delta Menen is Guido Deput (88) uit Wervik overleden. Guido was als schilder heel talentvol en creatief. Ter gelegenheid van het 2000-jarig bestaan van Wervik in 1968 schilderde hij de ‘Wervikse koetenanche’, met in alfabetische volgorde een waslijst aan dialectwoorden. Het hangt in veel huiskamers.

