Prijzenpot van 12.500 euro in eindejaarsactie Shop & Beleef

De actie loopt vanaf 1 december tot en met 15 januari. Alle deelnemende handelaars werken met een stempelkaart. “Bij elke vijf euro die je spendeert bij een deelnemende handelaar, krijg je een stempel”, zegt Dirk Deleye van Shop & Beleef. “Wanneer je 20 stempels hebt verzameld en dus een volle kaart hebt, kan je die afgeven bij een deelnemende handelaar.” De handelaars brengen alle volle stempelkaarten binnen in het stadhuis van Menen, in het Applauws in Lauwe of in het Dorpshuis in Rekkem. Uit alle volle stempelkaarten worden uiteindelijk de winnaars gekozen. Een cadeaucheque van 5.000 euro is de hoofdprijs. “De verdere verdeling bestaat uit vijf keer 500 euro, tien keer 250 euro en honderd keer 25 euro.” De eindejaarsactie van Shop & Beleef was de vorige edities alvast telkens een succes. “Vorig jaar kregen we duizenden volle stempelkaarten binnen. We merken ook jaar na jaar dat er meer en meer deelnemers zijn van buiten Menen, ook Fransen. We proberen met Shop & Beleef elke 3 maanden uit te pakken met leuke acties. Zo hebben we voor begin volgend jaar ook nog een leuke Valentijnsactie in petto.”