Populaire zomerbar Nuba-R terug: “Het kan alleen maar beter gaan dan vorig jaar”

De populaire zomerbar aan de Oostkaai is sinds vorige week terug open. “Ik kijk met enorm veel goesting de zomer tegemoet”, vertelt zaakvoerder Gilles Verhaeghe. “Geen maatregelen meer, geen mondmaskers meer die het sociale contact verhinderden en het weer kan ook alleen maar beter zijn dan vorig jaar.” Gilles heeft voor dit jaar gezorgd voor meer gezelligheid en beleving. “Buiten is een grote speelruimte met een zandbak en een speelelement voor de kinderen. Binnen zijn enkele pooltafels, voetbaltafels, een elektronisch dartbord en nog meer. Ik heb ook meer ingezet op groenelementen om meer cosy zitplaatsen te creëren zodat het nog gezelliger is. Er is ook een plaats dat groepen kunnen afhuren voor een netwerkevent.”

Themadagen

Nuba-R werkt net als vorig jaar opnieuw met themadagen tijdens de week. Op woensdagnamiddag is er ‘Alles Kids’ en zijn er animatoren aanwezig om allerlei spelletjes te doen met de aanwezige kinderen. Donderdag is er de Aferwor-K, vrijdag de Urban Night en in het weekend apéritif over de middag op zaterdag en een Franse vond. Zondagmiddag kan je mosselen eten en er Kids on Top! tot zondagavond. “Maar we werken ook met brunches bijvoorbeeld.” Nuba-R is tijdens de zomermaanden elke dag open, om de precieze openingsuren te vinden, kijk je het best op de Facebookpagina. Ook de kaart ziet er dit jaar iets anders uit. “Vooral de tapaskaart is uitgebreid. We hebben ook lookbroodjes, pizza’s en nog meer toegevoegd. We focussen ons vooral op tapas planken. De prijzen zijn ook een beetje gezakt.”