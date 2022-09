Politie verwelkomt bezoekers op Open Bedrijvendag

Menen/Wevelgem/LedegemHet politiehuis op het Leopoldplein in Menen gooit nu zondag de deuren open voor het publiek. De politiezone Grensleie springt daarmee op de kar van de Open Bedrijvendag, net zoals dat ook in Waregem gebeurt bij de politiezone Mira .

De voertuigen worden opgeblonken, de kantoren extra netjes gepoetst. Stilaan laat de bedrijvigheid in het politiehuis in Menen vermoeden dat er iets speciaals op til staat. Zondag 2 oktober is iedereen van 10 tot 17 uur welkom op het Leopoldplein voor een bezoek aan het hoofdcommissariaat van de zone. Je kan er rondstruinen in de gebouwen en zelfs het cellencomplex bezoeken. Politievoertuigen, motoren en uniformen staan er te kijk en er is zelfs een ‘vintage’-tentoonstelling waar liefhebbers hun hartje zullen ophalen. Ook rekrutering komt aan bod en de een delegatie van de politie van Halluin is ook aanwezig.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie, verwacht zondag een pak volk als de deuren van het politiehuis op het Leopoldplein in Menen open gaan voor het grote publiek. © Maxime Petit

Ook voor kinderen

De open dag is echter veel meer dan een statisch gebeuren. “We voorzien allerlei activiteiten die een bezoekje nog aantrekkelijker maken”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse. “Zo presenteren we een botssimulator, geven we uitleg rond de gevaren van de dode hoek en labelen we fietsen. Bezoekers kunnen een traject afleggen met promillebrillen, waarbij ze ondervinden wat het is om onder invloed te stappen en hindernissen te nemen. Er is lasershooting en ons droneteam verzorgt een demonstratie, net als een team van de hulpverleningszone Fluvia. Ook voor de jongsten valt er wat te beleven, met kindergrime en -tattoos, en een springkasteel.”

Parking voorzien

Deelnemen aan Open Bedrijvendag in het politiehuis in Menen is gratis en inschrijven is niet nodig. Parkeren kan op de stedelijke parkings in de nabije omgeving. Bezoekers bereiken de ingang via de Vaubanstraat, die voor de gelegenheid verkeersvrij zal zijn.

