Politie houdt grootschalige binationale controleactie tegen grenscriminaliteit: “We streven erna om dit drie tot vier keer per jaar te kunnen doen”

Celstraf met uitstel voor zeven inbraken in auto’s

Een 23-jarige jongeman is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel omdat hij vorig jaar in Kortrijk in zeker zeven auto’s heeft ingebroken of heeft geprobeerd in te breken. Hij ging telkens aan de haal met een kleine buit. “Mijn excuses, maar ik had niets om te eten of te drinken”, zei de jongeman tegen de rechter.