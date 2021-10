Politica Sigrid Vandenbulcke (48) verliest strijd tegen borstkanker

Sigrid Vandenbulcke (48) nam in 2012 voor het eerst deel aan de provincieraadsverkiezingen en werd meteen verkozen. Ze kon het al snel goed vinden met senator Pol Van Den Driessche en werd in 2014 zijn parlementaire medewerker. “Sigrid was mijn beste maatje, toffe vriendin, sterke medewerker, fantastische rechterhand, souffleuse en eeuwig doorzettende idealiste”, schrijft Van Den Driessche in een emotionele boodschap op zijn Facebookpagina. “Ze doorzag situaties en mensen, stimuleerde me om goede dingen te doen en behoedde me voor ongelukken.” Later werd Sigrid medewerker van kamerlid Yngvild Ingels (N-VA).