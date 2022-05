Passagierster ontsnapt aan dood na klap tegen vrachtwagen in Rekkem, bestuurder verdwijnt met de noorderzon

Kortrijk AWV stuurt departe­ment Omgeving bij: maximum 100 kilometer per uur op E17 richting Frankrijk ‘enkel in functie van verkeersin­ten­si­teit’

Te vermijden misverstand tussen het Vlaams departement Omgeving en het Vlaams agentschap wegen en verkeer (AWV). Waar er eerst sprake was van een tijdens weekdagen, wellicht vanaf 2023, verlaging van de toegelaten snelheid op de E17 in Kortrijk tot maximum 100 kilometer per uur in de richting van Frankrijk, wordt dit nu toch behoorlijk afgezwakt.

