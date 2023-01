Pas hersteld en alweer vernield: bushokje in de Moeskroenstraat krijgt het zwaar te verduren

MenenVrijdag hersteld, zaterdagnacht alweer gemolesteerd. Dat is het trieste lot van een bushokje in de Moeskroenstraat. Een week geleden werden de glaspartijen van het bushokje al geviseerd door vandalen. Die sloegen ook al elders toe.

Bushokjes krijgen het al even zwaar te verduren in Menen. In de Grondwetstraat, de Zuidstraat en de Moeskroenstraat werden ze iets meer dan een week geleden vernield. Afgelopen vrijdag werd het bushokje in de Moeskroenstraat hersteld. Maar geen 36 uur later ontsiert het beeld van duizenden brokjes glas alweer de schuilplaats voor wie de bus wil nemen. Het vandalisme dateert van de nacht van zaterdag op zondag, de politie onderzoekt de zaak. Vorige week nog, werden in Menen maatregelen voorgesteld voor een lik-op-stukbeleid dat onder meer dit soort vandalenstreken moet terugdringen.

Machteloosheid

Burgemeester Eddy Lust (Open VLD) zit bijzonder verveeld met het aanhoudend vandalisme. “We staan er vrij machteloos tegenover”, zegt hij. “Met alle middelen die we hebben, proberen we het te voorkomen. En de politie doet wat moet. Maar je kan niet verwachten dat we aan elk bushokje een agent zullen zetten. Ik kan alleen maar hopen dat de daders op een goeie keer tegen de lamp zullen lopen. Hoe vroeger dat gebeurt, hoe liever ik het heb.”

Nieuwe vuilnisbakken

Wie overigens goed kijkt naar de foto van het vernielde bushokje, zal misschien merken dat sinds vorige week ook de vuilnisbak is vervangen door een nieuw, moderner exemplaar. “Het gaat om smallere vuilnisbakken met kleinere openingen”, weet Eddy Lust. “Ze zijn bedoeld voor het openbaar afval. Bij de vorige vuilnisbakken stelden we vast dat mensen er niet voor terugschrokken om er een zakje met huishoudelijk afval in te proppen. Dat is niet de bedoeling, daarvoor bestaan precies de huisvuilzakken van de intercommunale. Met de nieuwe vuilnisbakken, die nu overal geplaatst worden, is het veel moeilijker om er je thuisafval in te gooien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.