ParkProms in Park Ter Walle met Geena Lisa en Gene Thomas

Op 15 april staat een heuse Promnight op het programma in Park Ter Walle want de Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef pakt uit met hun ParkProms. Het wordt een mix van pop en klassieke muziek. Naast headliners Gene Thomas en Geena Lisa staan er ook optredens gepland van Jan Wuytens, Griet Samain en Boom’n van de Weireld. Alles onder begeleiding van een orkest. Presentator met dienst is niemand minder dan Carl Huybrechts die 30 jaar lang “The Night of the Proms” presenteerde in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets kosten 20 euro voor een staanplaats en 30 euro voor een zitplaats. Die kan je hier bestellen.