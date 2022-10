Parket vraagt internering voor man na lawine aan klachten voor belaging: “Niemand wil mij helpen met mijn detergentenallergie.”

Kortrijk Zoek in Kortrijk waar Mariavere­ring nog levendig is

GidsenPlus Leiestreek leidt elke derde zondag van de maand een themawandeling in goeie banen in Kortrijk. Gids Eddy Vanyzere neemt je op zondag 16 oktober mee op Mariawandeling om samen plaatsen te ontdekken waar de Mariaverering nog levendig is.

12 oktober