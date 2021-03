Parcours Gent-Wevelgem wordt licht aangepast in Menen na alweer zware afvalbrand bij Galloo Recycling

Een grote voorraad resten uit de shredder, een machine om afval te vermalen, heeft vuur gevat. Niemand raakte gewond maar het duurde lange tijd voor het vuur onder controle was. Bij de bluswerken zette de politie een drone in om vanuit de lucht een goed beeld te krijgen over de omvang en de evolutie van het inferno.

Renners niet door het centrum

De brand, die gepaard gaat met een grote rookontwikkeling die afdrijft in de richting van het centrum en ook naar Wevelgem, heeft gevolgen voor Gent-Wevelgem. De renners rijden normaal gezien door het centrum van Menen, op luttele kilometers voor ze aan de finish zijn, maar het parcours wordt licht aangepast in de laatste vijf kilometer. “De rook van de brand zal ook rond het aankomstuur nog hinderlijk zijn”, zegt Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie. Daarom hebben we na overleg met de organisatie, het stadsbestuur en de noodplanningsambtenaar beslist om de renners niet door het centrum van Menen te laten rijden. Er wordt een kleine omweg ingelast via de wijk Ons Dorp, om dan via de Bruggestraat naar de N32 te rijden. Daar keren we een stukje terug tot er aan het kruispunt met de Kortrijkstraat kan afgeslagen worden richting Wevelgem.” De aanpassing van het parcours geldt ook voor de wedstrijd bij de vrouwen.