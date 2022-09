Owen gaat met veel plezier terug naar school

DADIZELE Kerstdorp in Floralux bijna 500 vierkante meter groter: “We bouwen zelf een trein met verlichte huisjes, een ware beleving”

In het alombekende tuin- en decoratiecentrum Floralux in Dadizele is de opbouw van het kerstdorp begonnen. Het eerste deel gaat zaterdagochtend open, voor de volledige beleving moet je nog wachten tot oktober. De opbouw duurt in totaal vier weken. “Ons kerstdorp is dit keer bijna 500 vierkante meter groter dan gewoonlijk”, zegt Jesse Gesquiere, verantwoordelijk voor de huisdecoratie. “En we zetten extra in op verlichting, voor warmte in deze crisistijden. Onze energiefactuur? Daar zijn we niet bang van.”

12:01