OverKop-huis Menen ontvangt maandelijks 180 jongeren: “We breiden de werking uit”

MenenHet OverKop-huis in Menen dat pas in november vorig jaar de deuren opende, gaat de werking uitbreiden. Nu al komen elke maand 180 jongeren over de vloer. “Een duidelijk signaal dat het OverKop-huis nodig is, we breiden de werking uit met onder andere een maandelijks praatcafé”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit).

“In totaal kregen we al 1.103 jongeren over de vloer”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq (Vooruit). “Vooral maart was een drukke maand met 303 jongeren die langs kwamen.” Nu gaat de werking uitgebreid worden met onder andere een maandelijks praatcafé. “Het eerste praatcafé ging door op 4 mei”, klinkt het bij de medewerkers. “12 jongeren kwamen daarop af. Het is de bedoeling dat jongeren zelf de gespreksthema’s bepalen, maar we willen vooral inzetten op hun mentaal welzijn.” Op 5 juli organiseert het OverKop-Huis een Summer Kick-off waarbij tal van activiteiten zullen te doen zijn in het Park Ter Walle zoals Bumperball.

Extra middelen

OverKop rijfde via de Ethias Youth Solidarity Awards 50.000 euro binnen. “De helft daarvan wordt ingezet in het OverKop-huis in Menen”, zegt schepen Declercq. Ook Rotary Club Menen geeft een duwtje in de rug met een schenking van 5.000 euro. “We hebben gekozen voor OverKop omwille van de aanpak”, klinkt het. “En we willen in Menen ook meer aandacht geven aan de jeugd en kinderarmoede, iets wat in Menen een groter probleem is dan in andere steden in de regio.”

Antennepunten

In Zuid-West-Vlaanderen zijn ondertussen twee OverKop-huizen. Eén in Menen en één in Kortrijk. Binnenkort wil de werking wel uitbreiden met antennepunten in 9 steden en gemeenten in de regio. Het gaat onder andere over Kuurne, Wevelgem, Zwevegem, Wielsbeke, Avelgem en Anzegem. OverKop werd in 2016 geboren, dankzij Rode Neuzen Dag. In West-Vlaanderen zijn ondertussen 5 OverKop-huizen. Naast Menen en Kortrijk is er ook een OverKop-huis in Oostende, Poperinge en Ieper. Over heel Vlaanderen zijn er al een dertigtal OverKop-huizen. Het OverKop-huis in Menen vind je in Park Ter Walle.

