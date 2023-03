Oven vat vuur in houtzagerij

Gewezen cafébazin Rachel Dekerte (103) is de oudste inwoner, ze verblijft al elf jaar in Het Pardoen

In woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat in Wervik werd Rachel Dekerte 103 jaar. Ze werd in aanwezigheid van haar familie gehuldigd door burgemeester Youro Casier (Vooruit), schepen Yves Obin (CD&V) en voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik. Rachel is de oudste inwoner van de Tabaksstad.