Ouders gaan voorlezen tijdens de voorleesweek in basisschool GO! Ter Molen

De voorleesweek gaat dit jaar door vanaf 19 tot en met 27 november. Tijdens die week besteden ze ook in basisschool GO! Ter Molen in Lauwe extra aandacht aan het voorlezen. “Elke dag besteden de klassen een kwartier aan vrij lezen en of voorlezen”, klinkt het bij de directie. “De klassen gebruiken ook verschillende methodieken om de interesse in boeken op te wekken. Want kinderen die veel lezen worden meetbaar beter in taal, rekenen en studievaardigheden.” Tijdens de voorleesweek organiseert de school ook enkele speciale activiteiten. “Zo is er op woensdag 23 november om 11u in elke klas een ouder of een grootouder aanwezig om voor te lezen. Maandag 21 november en vrijdag 25 november lezen gaan alle juffen en meester ook voor in een andere klas.” De derde kleuterklas brengt een bezoek aan de bibliotheek van Lauwe op donderdagvoormiddag, het zesde leerjaar doet dat op vrijdag. De school heeft ook een wedstrijd georganiseerd waar de leerlingen een foto kunnen doorsturen terwijl ze aan het lezen of aan het voorlezen zijn. De klas met de meeste foto’s wint een prijs.