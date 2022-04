Oudere bestuurster gewond na klap in Fabiolalaan

De bestuurder van de Polo reed in de Fabiolalaan in de richting van het rondpunt aan het Leopoldplein. “Ineens kwam die dame voor me opgedoken vanuit een zijstraat”, vertelt de bestuurder die een aanrijding niet meer kon vermijden. Hij knalde in de flank van de Suzuki aan de bestuurderskant. De oudere dame kwam vanuit de Vaubanstraat die nochtans een éénrichtingsstraat is en wilde de Fabiolalaan wellicht kruisen om daarna haar weg vervolgen naar de Sint-Jansmolenstraat. “Ik vermoed dat ze niet doorhad dat ze een éénrichtingsstraat verkeerd was ingereden en op die manier mij volledig verraste”, vertelt de bestuurder van de Volkswagen. Het is wel enorm schrikken natuurlijk, en ik heb ook pijn aan mijn been.” De hulpdiensten snelden ter plaatse. De oudere bestuurster werd uit haar auto geholpen en afgevoerd naar het ziekenhuis, ze verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Fabiolalaan een tijdje volledig afgesloten voor het verkeer.