Organisator Marc Buyck op 64-jarige leeftijd overleden

Hij is de peetvader van de Kerstmarkt in Lauwe, organiseerde daarnaast door de jaren heen de Sint-Lucas Jaarmarkt, Sinksenbraderie, hondenzegening, paardenzegening en nog meer. Kortom, wanneer er in Menen en lauwe iets te beleven viel, was het vaker wel dan niet Marc Buyck die er zijn schouders onder zette. De Kerstmarkt in Lauwe werd meteen een groot succes en is ondertussen overgenomen door de stad Menen. Het organiseren van al die evenementen was voor de Lauwenaar een hobby. In 2018 kondigde hij zijn afscheid aan op doktersadvies. Maar in 2020 kroop het bloed toch opnieuw waar het niet gaan kon en kwam Marc op de proppen met een nieuw evenement. Het mobiliteits event Cars & Wheels dat ondertussen ook al een tweede editie kende tijdens de jongste Wieltjesfeesten. En nog kon het niet op. Marc organiseerde een wekelijkse Antiek- en Brocantemarkt op de Tybersite in Menen.