Organisatie Grensrock Menen blikt terug op topeditie: “De nieuwe locatie heeft enkel voordelen”

MenenNa twee door corona afgelaste edities kon dit weekend opnieuw het gratis festival Grensrock worden georganiseerd. Meteen was het de eerste editie in Park Ter Walle, waar er heel wat meer mogelijk is dan in het Brouwerspark, waar voorheen het muziekevenement een onderkomen had. “Wij als organisatoren zijn in ieder geval tevreden.”

Een paar weken voor het eigenlijke festival trekken de organisatoren en medewerkers op weerbedevaart naar de basiliek van Dadizele. “Niet dat wij zo gelovig zijn, maar alles beetjes helpen om goed weer af te smeken”, zegt organisator Tim Lefever. “En het werkte blijkbaar. Enkel zaterdag bij het begin van de tweede festivaldag hadden we wat regen. Dat is echter veel beter dan verhoopt, want volgens de weersverwachtingen zag het er echt niet zo goed uit.”

Gitaren

Het festival begon vrijdag rond 18 uur met Sister May. Ook de drie volgende bands op de line up – Wallace Vanborn, Ramkot en DIRK - tappen vooral uit het gitaarvat, terwijl dan Novastar als met enkele pianoballades een toch wat rustiger afsluiter is. Zaterdagnamiddag dacht Grensrock aan het jonge publiek met Radio Oorwoud. “Sinds 2017 openen we op zaterdag met een live-optreden voor kinderen”, zegt Tim Lefever. Na Oorwoud volgden nog Mintzkov, Fleddy Melculy, School is Cool, Absynthe Minded en Ruby Grace. “Ik hoorde enkel positieve signalen van de artiesten”, zegt Tim Lefever. “Ruby Grace was bijvoorbeeld heel tevreden over het hotel dat we voor haar boekten, het dat van Pukkelpop het beste ze ooit kreeg voor een festival, zegt ze.

Bomen

Maar niet enkel de artiesten waren tevreden, ook van het publiek kregen we heel wat positieve feedback. Ook onze nieuwe locatie kon op bijval rekenen. Mensen hadden hier meer dan in het Brouwerspark meer een festivalgevoel, waar alles toch iets meer verspreid stond tussen de bomen. Voor ons als organisatie is Park Ter Walle eveneens een verbetering. Alleen al voor het afbreken van het podium is het veel praktischer. Neen, verhuizen gaan we niet meer doen de eerste jaren.” Ook qua overlast bleef het volgens de organisator rustig. “En als er al iets was, dan probeerden we dat op te lossen met een knuffel.”

Volledig scherm Grensrock 2022 © Henk Deleu

